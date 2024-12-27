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İsrail Ordusu Kemal Advan Hastanesi'ni Yakıp Hizmet Dışı Bıraktı

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi, İsrail ordusu tarafından ateşe verilerek hizmet dışı bırakıldı. Yaralılar bilinmeyen bir yere götürüldü.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:40
İsrail Ordusu Kemal Advan Hastanesi'ni Yakıp Hizmet Dışı Bıraktı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesini yaktığını ve bu olay sonucunda hastanenin hizmet dışı kaldığını duyurdu. Ayrıca, sağlık ekipleri ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni yakıp yıkarak, hastanenin faaliyetlerini durdurdu. Yüzlerce sağlık personeli, yaralı ve refakatçilerini bilinmeyen bir yere götürerek sağlık sistemine karşı suçlarını sürdürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Uzun bir kuşatmanın ardından, İsrail ordusunun patlayıcı yüklü robotlar kullanarak hastanenin çevresini havaya uçurduğu ve ardından binanın büyük bir kısmını bombaladığı aktarıldı. Bu süreçte 24 saat içinde 5 sağlık personelinin öldüğü bilgisi verildi. Ayrıca, hastanede alıkonulan kişilerin sayısının 180'i sağlık personeli ve 75'i yaralı olmak üzere 350'den fazla olduğu belirtilmiştir.

Açıklamada, İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinlileri silah zoruyla elbiselerini çıkarmaya zorladığı ve iletişimin kesildiği vurgulandı. "Hastaneleri hedef almak, Filistin halkına uygulanan soykırım politikasının bir parçasıdır ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır" sözlerine de atıfta bulunuldu.

Söz konusu suçların başta İsrail olmak üzere, ABD yönetimi ve onu destekleyen İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve sağlık kuruluşlarına, "sessizliklerinden çıkmaları ve bu suçları durdurmak için pratik önlemler almaları" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin bazı bölümlerini ateşe verdiği, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkardığı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 45,436 Filistinli yaşamını yitirdi, bunlar arasında 17,492 çocuk ve 11,979 kadın yer alıyor. Durum kritik; enkaz altında binlerce ölü olduğu ve halkın hastane ile eğitim kurumlarına sığınarak savunmasız kaldığı ifade ediliyor.

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