İsrail Ordusu Komutanı Lübnan'da Araç Devrildi

Olayın Detayları

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında bindiği askeri aracın devrilmesi neticesinde yaralandı. Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, Gordin'in hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığı ve burada gerekli tetkiklerin ardından görevine geri döndüğü bildirildi.

Ayrıntılar ve Diğer Komutan

Olay sırasında kıdemli rütbeli askerlerin yer aldığı askeri araçta ayrıca Merkez Bölge Komutanı Avi Bluth da bulunmaktaydı. Bluth'un kazadan yara almadan kurtulması ise sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Aracın devrilme nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili daha fazla bilgi beklenmektedir.