DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.379.740,94 -0,28%

İsrail Ordusu Komutanı Lübnan'da Araç Devrildi

Lübnan'da askeri aracın devrilmesi sonucu İsrail Ordusu Kuzey Komutanı hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 23:57
İsrail Ordusu Komutanı Lübnan'da Araç Devrildi

Olayın Detayları

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında bindiği askeri aracın devrilmesi neticesinde yaralandı. Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, Gordin'in hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığı ve burada gerekli tetkiklerin ardından görevine geri döndüğü bildirildi.

Ayrıntılar ve Diğer Komutan

Olay sırasında kıdemli rütbeli askerlerin yer aldığı askeri araçta ayrıca Merkez Bölge Komutanı Avi Bluth da bulunmaktaydı. Bluth'un kazadan yara almadan kurtulması ise sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Aracın devrilme nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili daha fazla bilgi beklenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas Aksa Tufanı'nın İsrail için Güvenlik Zafiyeti Olduğunu Açıkladı
2
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde Güncel Konular Masaya Yatırıldı
3
Başkentte Gastronomi ve Künefe Festivali
4
Türk Silahlı Kuvvetleri Lübnan'dan Tahliye Planlarını Tamamladı
5
İstanbul'da Hava Kirliliği Yüzde 14 Artış Gösterdi
6
Bursa'da Off-Road Aracı Uçurumdan Düştü, İki Kişi Helikopterle Kurtarıldı
7
Bursa Festivali'nde Büyük Ev Ablukada Rüzgârı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de