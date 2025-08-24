İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Devriye Düzenledi
Suriye devlet televizyonunun iddiası
Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde İsrail ordusunun askeri devriye gerçekleştirdiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail'in "işgal güçleri" Kuneytra kırsalındaki Beyr Acem ve Breyke köylerinde devriye faaliyeti yürüttü.
Haberde, birinin zırhlı ve asker taşıyan, ikisinin dört çeker araçtan oluşan askeri konvoyun bölgede hareketliliğini sürdürdüğü aktarıldı.
İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.