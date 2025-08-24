DOLAR
İsrail Ordusu Kuneytra'da Askeri Devriye Düzenledi

Suriye devlet televizyonuna göre İsrail ordusu Kuneytra kırsalında Beyr Acem ve Breyke köylerinde askeri devriye yaptı; konvoyda zırhlı ve dört çeker araçlar vardı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:51
Suriye devlet televizyonunun iddiası

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde İsrail ordusunun askeri devriye gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail'in "işgal güçleri" Kuneytra kırsalındaki Beyr Acem ve Breyke köylerinde devriye faaliyeti yürüttü.

Haberde, birinin zırhlı ve asker taşıyan, ikisinin dört çeker araçtan oluşan askeri konvoyun bölgede hareketliliğini sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

