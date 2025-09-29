İsrail Ordusu Küresel Sumud Filosu'na Müdahale İçin Hazırlanıyor — KAN

KAN, İsrail ordusunun Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na 4 gün içinde müdahale için hazırlandığını ve Şayetet'in tatbikat yaptığını bildiriyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 00:46
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na müdahale hazırlığı yaptığını öne sürdü.

KAN, filonun Gazze Şeridi'ne 4 gün içinde ulaşacağını ve İsrail güçlerinin filosu kontrol altına alma girişiminde bulunacağını bildirdi.

Haberde, ordunun donanma komandoları birimi Şayetet'in son günlerde açık denizde gemilere müdahale tatbikatları gerçekleştirdiği, bu tatbikatların katılımcılara verilebilecek zararı en aza indirmek amacıyla yapıldığı iddia edildi.

KAN ayrıca, İsrail’in filo organizatörlerine insani yardımların Aşkelon Limanı, Kıbrıs ya da Vatikan üzerinden ulaştırılmasını teklif ettiğini ancak organizatörlerin bu teklifi reddettiğini yazdı. Kanal, Tel Aviv'in bu durumu organize bir provokasyon olarak değerlendirdiğini aktardı.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor; bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud'un Anlamı ve Simgesi

Sumud, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi ifade eden bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün yaşatılması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme yollarını anlatıyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın gibi imgeler, bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

