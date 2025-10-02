İsrail Ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndan 20 Türk Aktivisti Alıkoydu

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu saldırıyı kınadı

Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının filoya ait gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığını açıkladı. Filonun amacı İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan tamamen sivil ve barışçıl filomuz, uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesine maruz kalmıştır.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden toplam 20 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak; Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu; Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali; Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız; Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat; Grande Blue gemisinden ise Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Sumud Filosu'nun tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı tekrarlandı ve alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Filodaki aktivistler ise gemilerin Gazze'ye doğru yol almaya devam etme kararlılığını koruduğunu belirtti. İsrail ordusunun filodaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı bildirildi.