İsrail Ordusu, Küresel Sumud Filosu'ndan 25 Türk Aktivisti Alıkoydu

Delegasyon: Filo Gazze'ye ilerlemeye devam ediyor

İsrail donanmasının, Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye insani yardım taşıyan gemilere yönelik müdahaleleri sonucu 25 Türk aktivist alıkonuldu. Konuya ilişkin Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi."

Açıklamada İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali olduğu vurgulandı ve filonun "tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı" belirtildi. Delegasyon, alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun gemilerden alıkoyduğu aktivistlerin gemi bazlı listesi şöyle:

Sirius: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak.

Alma: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu.

Spectre: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali.

Huga: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız.

Deir Yassine: Sümeyye Sena Polat.

Grande Blue: Halil Rıfat Çanakçı.

Morgana: Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman.

Seulle: Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan, Haşmet Yazıcı.

Delegasyonun açıklamasında, "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze'ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun filodaki gemileri "yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı" bildirildi.

Alıkonulan aktivistlerden Yaşar Yavuz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İsrail müdahale etse de yolumuza çıksa da biz Gazze'ye gideceğiz. Bunu şiddet anlamında söylemiyorum. Zaten şiddet içermeyen bir misyon üstlendik. Silahsızız, herhangi bir savaşa gitmiyoruz. Sumud Filosu olarak bir ablukanın kırılması adına yola çıkmış bir misyonuz."