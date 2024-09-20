İsrail Ordusu, Kuzeydeki Yerleşimlerde Yeni Güvenlik Önlemleri Açıkladı

İsrail Ordusundan Yeni Güvenlik Talimatları

İsrail ordusu, ülkenin kuzey kesiminde yer alan Yukarı Celile'deki yerleşim alanlarında yeni güvenlik talimatları duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan olayların etkisiyle durum değerlendirmesi yapıldığı ve belirli güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Yeni Güvenlik Önlemleri

Açıklamada, bölge sakinlerinden yerleşim yerlerindeki faaliyetlerini azaltmaları ve kalabalık gruplar halinde bulunmaktan kaçınmaları istendi. Ayrıca, yerleşim yerlerinin kapılarını sürekli kontrol altında tutmaları ve korunan alanların yakınında kalmaları gerektiği vurgulandı.

Lübnan'daki Patlamalar ve Sonuçları

Lübnan'da, 17 Eylül tarihinde Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarında meydana gelen eş zamanlı patlamalar sonucunda, ikisi çocuk 12 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 323 kişi yaralandı. 18 Eylül'de ise pek çok telsiz cihazlarının patlatılması sonucu 25 kişi hayatını kaybederken, 608'den fazla insan da yaralandı.

Lübnanlı yetkililer bu olaylardan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail’den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.

Çatışmaların Artışı

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ve Lübnan arasında zaman zaman artan çatışmalar gözlemlenmektedir.