İsrail Ordusu tarafından Düzenlenen Hava Saldırıları

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları giderek artıyor. Son 24 saat içerisinde, 87 hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Bu saldırıların büyük bir kısmı güney bölgelerine yönelik gerçekleştirildi.

Saldırıların Etkileri

Son raporlara göre, bu hava saldırıları sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi ise yaralandı. Öte yandan, 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen toplam hava saldırısı sayısının 10,333'ü bulduğu belirtildi.

Yerinden Edilen Vatandaşlar

İsrail saldırıları sonucunda birçok vatandaş yerinden edildi. Bu durumu göz önünde bulundurarak, açılan sığınma merkezlerinin sayısının 1,098'e ulaştığı ifade edildi. Sığınma merkezlerine şimdiye kadar 191,501 kişi yerleştirildi.

Suriye’ye Geçişler

Lüban Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Eylül ve 18 Ekim tarihleri arasında, Lübnan'dan 471,129 kişi Suriye'ye geçti. Bu kişilerin 335,948'i Suriyeli, 135,181'i ise Lüban vatandaşı olarak kaydedildi.