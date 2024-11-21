İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırı Düzenledi: 3 Ölü

İsrail Ordusundan Lübnan'ın Güneyine Kanlı Saldırı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, saldırılarda özellikle Nebatiye ilindeki İbil es-Saki beldesi hedef alındı ve burada 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Gece saatlerinden itibaren İsrail savaş uçaklarının Medfun, Hiyam, Cebşit, Ensar ve Kefr Decal gibi bölgelerde bombalamalar yaptığı kaydedilirken, Rumin'de yapılan bir saldırıda da 1 Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiği ifade edildi. Öne çıkan bir diğer kayıp ise, Kefr Şuba bölgesindeki saldırıda yaşamını yitiren genç Muhammed Abdullah Bedah oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın Ezze, Deyr ez-Zehrani, Zebdeyn, Kefr Sir ve Vadi Hacir beldelerine yönelik saldırılarının devam ettiği, çok sayıda Lübnan vatandaşının ise yaralandığı belirtildi.

Beyrut'ta Ek Saldırılar

İsrail savaş uçaklarının ayrıca, Beyrut'un güneyindeki Dahiyye'nin Hureyk Mahallesi'ne de gece saatlerinde 3 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu alanda insansız hava araçlarının (İHA) uçuşları da gözlemlendi. Ayrıca, İsrail'in Sur kentinde bir binaya düzenlediği saldırıda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Hureyk ve Sur bölgelerine yönelik saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.