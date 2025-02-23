İsrail Ordusu, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi: Yaralılar Var

İsrail'in Yeni Hava Saldırıları Lübnan'ı Vurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Suriyeli bir kadın yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde bulunan Zerariye, Zibkın, Kalile, Cenneta, Deyr Kanun en-Nahr ve Marub beldelerinin çevresini hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayınlanan habere göre, İsrail'in Sur yakınlarındaki Kalile ve Semaiye beldeleri arasında gerçekleştirilen hava saldırısında bir kadın yaralanarak, Lübnan-İtalya Hastanesine nakledildi.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının ülkenin doğusundaki Curud Hirmil bölgesindeki Barısa noktasını da hedef aldığı bildirildi. İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, bu saldırıların Hizbullah'a ait askeri bir bölgeyi hedef almak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, güneyde Hizbullah'a ait füze rampalarının da hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'da Cenaze Töreni Düzenlendi

Bugün, İsrail'in 27 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden eski Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi.

Ateşkese Uygun Mu?

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde, İsrail'in 60 gün içerisinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyor. Ancak, İsrail, Lübnan ordusu'nun bölgedeki kontrolünü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal sürecini 18 Şubat'a kadar uzatmış durumda. İsrail ordusunun çekilmesi planlanan 11 bölgede, 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanacak ancak, İsrail sınır hattındaki 5 noktadaki işgalin devam edeceği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ise, İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğine dikkat çekerek, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı uyarısı doğrultusunda, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.