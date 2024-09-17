İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine bir hava saldırısı düzenleyerek bu bölgede iki kişinin ölümüne neden oldu. Olay, Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından doğrulandı.

Mecdel Silm'deki Saldırı

Saldırının, Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Silm beldesine gerçekleştirildiği belirtildi. Bu operasyon, gün içerisinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasından kısa bir süre sonra gerçekleşmesiyle dikkat çekti.

Çağrı Cihazlarının Patlatılması

Lübnan genelinde Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Bu olay sonucunda, biri çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını ve bunlardan 200'ünün ağır yaralı olduğunu bildirdi.

İsrail'den Cevap Bekleniyor

İsrail'den, bu saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail-Lübnan sınırında süregelen çatışmaların son günlerde giderek arttığı gözlemlenmektedir.