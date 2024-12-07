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İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 6 Ölü ve 5 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:09
İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 6 Ölü ve 5 Yaralı

İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki iki farklı bölgeye gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyt Lif ve Deyr Saryan bölgelerine düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verdi. Yapılan saldırılar sırasında Bint Cubeyl'deki Beyt Lif bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü ve 5 kişi yaralandı. Bu saldırıya ait kurtarma ekipleri, "enkaza kaldırma işlemleri için gerekli araçların olmaması nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı" ifadesinde bulundu.

Kayıplar ve Ateşkes İhlalleri

Deyr Saryan bölgesinde gerçekleştirilen diğer bir saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı ve NNA'nın verilerine göre, İsrail’in ateşkes ihlalleri sonucu bugüne kadar ölenlerin sayısı 21'e, yaralıların sayısı ise 23'e yükseldi.

Ateşkes Antlaşması ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Ancak, İsrail ordusu bu tarihten sonra birçok ateşkes ihlalinde bulunmuş durumda.

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