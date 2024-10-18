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İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısında Bulundu: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda lisana ve cami hedef alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 05:59
İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısında Bulundu: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Saldırılardan Etkilenen Noktalar

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda, el-Fakih Hastanesi hasar gördü. Ayrıca, İsrail'in hava saldırıları sonucu Sur kenti, es-Sakalayn Camisi'ne hedef alındı ve bu cami tamamen yok edildi. Diğer bir cami de kısmi hasar aldı.

Salgından Zarar Görenler

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi hayatını kaybetmiş, 11 bin 267 kişi yaralanmıştır.

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