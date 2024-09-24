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İsrail Ordusu, Lübnan'a Saldırdı: 5 Ölü

Lübnan'ın Bekaa bölgesinde gerçekleşen İsrail saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:14
İsrail Ordusu, Lübnan'a Saldırdı: 5 Ölü

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 sivilin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Lübnan haber ajansı NNA tarafından bildirildi.

Olayın Detayları

Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırının en-Nebi Eyla beldesindeki bir sivil yapıyı hedef aldığını belirtti. Saldırıda ölenlerin yanı sıra, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları

Bölgedeki sivil savunma ekipleri, saldırının ardından kaybolan bir kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Olay, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oldu.

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