İsrail Ordusu, Lübnan'a Saldırdı: 5 Ölü

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 sivilin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Lübnan haber ajansı NNA tarafından bildirildi.

Olayın Detayları

Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırının en-Nebi Eyla beldesindeki bir sivil yapıyı hedef aldığını belirtti. Saldırıda ölenlerin yanı sıra, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları

Bölgedeki sivil savunma ekipleri, saldırının ardından kaybolan bir kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Olay, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oldu.