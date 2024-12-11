İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırdı: 5 Ölü, Yeni Gelişmeler Var

İsrail Ordusu, Lübnan'a Yönelik Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 15. gününde ihlal etmeye devam ediyor. Son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Bint Cibeyl ve Aynata beldeleri arasındaki Hıllet ed-Diraz bölgesinde bir evi insansız hava aracı (İHA) ile hedef alması sonucu 1 kişi öldü ve 1 kişi yaralandı.

Minibüse Füzeli Saldırı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif ve Sarbin beldeleri arasındaki yolda seyir halindeki bir minibüsü güdümlü füzeyle hedef alması neticesinde Hamza Murşid Beddah isimli Lübnanlı hayatını kaybetti. Beddah'ın cenazesi bölgedeki hastaneye nakledildi.

Çeşitli Saldırılar Sırasında 3 Kişi Daha Öldü

İsrail ordusuna ait İHA'ların Bint Cibeyl'in el-Uveyni Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda ise 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun bölgesine bağlı Burc el-Muluk beldesinde 15 askerden oluşan bir İsrail birliği, el-Cuki ailesine ait eve baskın düzenleyerek evdeki 2 kişiyi sorguladı ve cep telefonlarına el koydu.

Evlerin Yok Edilmesi ve Topçu Atışları

Ev sahiplerinden evlerini boşaltmalarını isteyen İsrail askerleri, ikinci bir duyuruya kadar geri dönmemeleri uyarısında bulundu. Nakura kasabasındaki eş-Şumir Mahallesi'nde, İsrail ordusu evleri havaya uçurdu. Ayrıca, Mecdel ez-Zun ve Şihin beldeleri arasında yer alan Vadi Hasan bölgesindeki es-Sefercel Mahallesi'ne de saldırılar düzenlendi.

Ateşkes Anlaşmasının İhlali

İsrail ordusu, Lübnan ile 15 gün önce yapılan ateşkes anlaşmasını en az 196 kez ihlal etti. Bu çatışmalar, 8 Ekim 2023 tarihinde İsrail ile Hizbullah arasında başladı. İsrail, 23 Eylül'de Lübnan'a yönelik saldırılarını genişleterek, ülkenin kuzeyine, güneyine ve başkenti Beyrut'a da saldırılarda bulunmuştu.

Ciddi Kayıplar ve Yerinden Edilenler

İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 1100'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 4 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş, 16 binden fazlası yaralanmış ve neredeyse 1,9 milyon kişi yerinden edilmiştir. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması ise 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmişti.