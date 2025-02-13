İsrail Ordusu Lübnan'da 5 Yeni Askeri Nokta Kurdu

İsrail, Lübnan'da Askeri Faaliyetlerini Genişletiyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde 5 yeni askeri nokta kurmaya başladığını duyurdu. İsrail devlet televizyonu KAN, bu adımın Hizbullah'ın yeniden yapılanma sürecine karşı bir önlem olarak atıldığını belirtmektedir.

Gelişmelerin Arkasındaki Nedenler

KAN'da yer alan habere göre, Hizbullah'ın bölgede gerçekleştirdiği eylemler, varılan ateşkes anlaşmasına aykırı olarak değerlendiriliyor. İsrail ordusu, yeni askeri noktalar ile Hizbullah'ın faaliyetlerini engellemeyi hedefliyor.

Ayrıca, yeni askeri noktaların kurulmasıyla birlikte, İsrail ordusunun bazı Şii köylerinden çekileceği öngörülüyor. KAN, ABD yönetiminin, Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken tarih yaklaşırken, İsrail ordusuna bazı bölgelerde uzun süre kalma izni verdiğini iddia etti.

Müzakereler ve Gelecek Planları

İsrail'in Mavi Hat yakınlarındaki 5 nokta üzerinde müzakerelerin devam ettiğine ve bu konudaki önemli toplantının 14 Şubat Cuma günü Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura beldesinde yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, İsrail'in ABD'den, güneyden çekilme sürecinin 28 Şubat'a kadar uzatılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Lübnan'ın LBCI televizyonunda yer alan bilgilere göre, İsrail ordusunun güneyden çekilme süresinin 18 Şubat tarihine sadık kalınması gerektiği belirtilirken, Times Of Israel gazetesi ise, ABD'nin bu konuda henüz net bir karar vermediğini aktardı.

Ateşkes Anlaşması ve Çekilme Süreci

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre Lübnan ordusunun 60 gün içinde, yani 26 Ocak tarihine kadar, işgal altındaki bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülmüştü. İsrail, ABD'nin onayı ile operasyon alanını uzatarak, bu süreyi 18 Şubat tarihine kadar sürdürme kararı almıştı.