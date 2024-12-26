İsrail Ordusu, Lübnan'da Bir Vatandaşı Alıkoydu

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Alıkoyma Olayı Yaşandı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bulunan El-Kantara beldesinde bir Lübnan vatandaşını alıkoyduğu bildirildi. Bu süreçte, İsrail'e ait askeri araçların ambulans eşliğinde bölgeye girdiği belirtildi.

Alıkonan Kişi ve Olayın Detayları

İddialara göre, İsrail askerleri, Kantara beldesine giriş yaptıkları esnada makineli tüfeklerle ateş açarak, Huceyr Vadisi bölgesinde Hussam Fevaz isimli Lübnanlıyı alıkoydu. Olay sırasında, belde sakinlerinin El-Ganduriyye ve Sarifa beldelerine kaçmak zorunda kaldığı kaydedildi.

UNIFIL'den Gelen Açıklama

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), yapılan bu düşmanca eylemlerin durdurulması gerektiğini vurguladı. UNIFIL, İsrail ve Lübnan'ın, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

İhlaller ve Endişeler

UNIFIL, İsrail ordusunun belirtilen zamanda çekilmesi ve Lüban ordusunun güneyde konuşlandırılması gerekliliğine değindi. Ayrıca, mevcut durumu izlemeye ve BMGK'ye bildirmeye devam edeceğini açıkladı. UNIFIL, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerine yönelik tahribatlarından endişe duyduğunu belirtti.

Sonuç ve Beklentiler

UNIFIL, taraflara çözülmemiş sorunların ele alınması için ateşkes anlaşması kapsamında kurulan mekanizmanın kullanılmasını çağrısında bulundu. Bu bağlamda, gerekli olan barış ve güvenlik ortamının sağlanması için etkin bir işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.