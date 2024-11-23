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İsrail Ordusu Lübnan'da Bombardıman Gerçekleştirdi: 7 Ölü

İsrail ordusunun Baalbek'te düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:50
İsrail Ordusu Lübnan'da Bombardıman Gerçekleştirdi: 7 Ölü

İsrail Ordusu Lübnan'da Bombardıman Gerçekleştirdi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir binayı hedef alması sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Olay, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından bildirildi.

Bombardıman ve Sonrası

İsrail savaş uçakları, Baalbek'e bağlı Şemsitar beldesindeki 3 katlı bir binayı bombaladı. Saldırının hemen ardından, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı; çalışmalarda 7 kişinin cesedi çıkarıldı.

Aile Faciası

Öte yandan, İsrail ordusunun Şemsitar beldesindeki başka bir eve düzenlediği önceki bir saldırıda ise anne ve 4 çocuğu olmak üzere 5 kişilik bir aile tümüyle hayatını kaybetti.

Artan Çatışmalar

İsrail ordusunun, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri devam eden kontrolü çatışmaları sürerken, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlattığı bildirildi. Ayrıca, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırıları gerçekleştirildi.

Beyrut'taki Hava Saldırıları

İsrail, Dahiye bölgesi başta olmak üzere başkent Beyrut'u da sık sık hava saldırıları ile hedef alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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