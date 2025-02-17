İsrail Ordusu, Lübnan'da Hamas Yetkilisini Hedef Aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinde bir aracı İHA ile hedef alarak Hamas yetkilisinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:31
İsrail Ordusu, Lübnan'da Hamas Yetkilisini Hedef Aldı

İsrail Ordusunun Saldırısı: Bir Hamas Yetkilisi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında bir Hamas mensubunun hayatını kaybettiği bildiriliyor. Olay, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından duyuruldu. Rapora göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Sayda'nın kuzeyinde bir aracı hedef aldı.

Ambulans ve İtfaiye Ekiplerinin Olay Yerinde

Sayda Belediye Stadyumu yakınında gerçekleşen bu saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

Hedef Alınan Kişi Kimdi?

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 ise saldırının bir suikast girişimi olduğunu belirterek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığına dikkat çekti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. İsmaila açıklanmasını istemeyen bir Hamas kaynağı, araçta Hamas'ın Lübnan'daki askeri mensuplarından birinin bulunduğunu ifade etti.

Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği

Lübnan basınına yansıyan detaylara göre, hayatını kaybeden kişinin Hamas'ın askeri sorumlularından Muhammed Şahin olduğu bildirildi. Şahin'in, İsrail'in 2 Ocak 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yakın bir isim olduğu ifade ediliyor.

Netanyahu'nun Mahkeme Açıklaması

İsrail basınına göre, yolsuzluk davaları nedeniyle hakim karşısına çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırının düzenlendiği sırada "acil güvenlik görüşmesi" nedeniyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılmayı tercih etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu, Lübnan'da Hamas Yetkilisini Hedef Aldı
2
Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali Başladı
3
YÖK Başkanı Özvar: 'Bilim İletişimi Ofisi' ile Bilimi Duyuracağız
4
Ümit Özdağ Hakkında Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddianamesi Hazırlandı
5
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Davasında Gelişmeler
6
AK Parti'den TÜSİAD'a Sert Mesaj: 'Önce Kötü Sicilinizi Temizleyin'
7
Mali'deki 2. Afrika Maarif Spor Oyunları Sonuçlandı

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi