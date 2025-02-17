İsrail Ordusu, Lübnan'da Hamas Yetkilisini Hedef Aldı

İsrail Ordusunun Saldırısı: Bir Hamas Yetkilisi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında bir Hamas mensubunun hayatını kaybettiği bildiriliyor. Olay, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından duyuruldu. Rapora göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Sayda'nın kuzeyinde bir aracı hedef aldı.

Ambulans ve İtfaiye Ekiplerinin Olay Yerinde

Sayda Belediye Stadyumu yakınında gerçekleşen bu saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

Hedef Alınan Kişi Kimdi?

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 ise saldırının bir suikast girişimi olduğunu belirterek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığına dikkat çekti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. İsmaila açıklanmasını istemeyen bir Hamas kaynağı, araçta Hamas'ın Lübnan'daki askeri mensuplarından birinin bulunduğunu ifade etti.

Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği

Lübnan basınına yansıyan detaylara göre, hayatını kaybeden kişinin Hamas'ın askeri sorumlularından Muhammed Şahin olduğu bildirildi. Şahin'in, İsrail'in 2 Ocak 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yakın bir isim olduğu ifade ediliyor.

Netanyahu'nun Mahkeme Açıklaması

İsrail basınına göre, yolsuzluk davaları nedeniyle hakim karşısına çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırının düzenlendiği sırada "acil güvenlik görüşmesi" nedeniyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılmayı tercih etti.