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İsrail Ordusu Lübnan'da Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenliyor. Çatışmaların genişlemesi hazırlıkları sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:04
İsrail Ordusu Lübnan'da Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail Ordusu, Hizbullah Hedeflerine Saldırılara Devam Ediyor

İsrail Ordusu, Lübnan'da Hizbullah ile artan çatışma riski nedeniyle hava saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Hedef alınan noktaların Hizbullah'a ait olduğu iddia ediliyor.

Saldırıların Detayları

Lübnan'dan gelen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki dağlık alanlar ve Litani Nehri çevresinde saldırılar düzenledi. Bu saldırılara dair patlama seslerinin görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Alarm ve Hazırlıklar

İsrail'in kuzeyinde de akşam saatlerinde saldırı alarmı verildi. Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin’in, bölgede konuşlu birliklerin durumunu değerlendirmek üzere toplantılar yaptığı bildirildi.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, hava güçlerinin en yüksek alarm seviyesinde olduğunu belirtirken, gün boyunca Lübnan'dan gelen roketlerin sayısının yaklaşık 90 olduğu aktarıldı.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Dün Beyrut'a düzenlenen bir hava saldırısı sonucu Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından 15 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında saldırılarda ölenlerin sayısının 37'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 68 olduğunu duyurdu. Ebyad, ayrıca dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının 76'ya ulaştığını aktardı.

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