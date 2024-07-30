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İsrail Ordusu Lübnan'da Hedeflere Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'da 10 hedefi vurdu ve Hizbullah üyesinin öldüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:12
İsrail Ordusu Lübnan'da Hedeflere Saldırdı

İsrail Ordusu Lübnan'daki Hedeflerine Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Beyt Lif beldesinde yapılmış olan hava ve kara saldırıları sonucunda Hizbullah'a ait 10 hedefin vurulduğu belirtildi.

Hedeflerde Neler Vardı?

İsrail ordusunun açıklamasına göre, yapılan saldırılar; Hizbullah'a ait depo, askeri altyapı, bina ve bir ateşleme rampasını içermekteydi. Bu operasyon sırasında Hizbullah hareketinin bir mensubu, 29 yaşındaki Hasan Hüseyin Malik, hayatını kaybetti.

Hizbullah'ın Resmi Açıklaması

Hizbullah, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in düzenlediği saldırıya dair bilgi vererek, Malik’in kaybını duyurdu. Ölen Hizbullah mensubu sayısı yaptıkları açıklamalara göre, bu saldırılarla birlikte 387'ye yükselmiş durumda.

Bu saldırılar, Lübnan’daki gerginliğin artmasına neden olurken, bölgedeki güvenlik durumu gözler önüne serilmektedir.

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