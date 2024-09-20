İsrail Ordusu, Lübnan'da Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu, Hizbullah Pozisyonlarına Hava Operasyonu Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu saldırılar neticesinde 100 farklı noktada bin roket başlığının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saldırıların Detayları

Yapılan açıklamada, öğleden sonra gerçekleştirilen hava operasyonlarının, Hizbullah'ın askeri varlığını hedef aldığı vurgulandı. İlgili kaynaklar, bu tür operasyonların devam edeceğini ve Hizbullah'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasının amaçlandığını ifade etti.

Stratejik Hedefler

İsrail ordusunun, bu saldırılarla birlikte Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef almayı sürdürdüğü kaydedildi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına sebep olabilirken, uluslararası toplumun da dikkatini çekmektedir.