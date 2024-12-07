İsrail Ordusu, Lübnan'da Hizbullah Unsurlarını Hedef Aldı

İsrail Ordusu'ndan Hava Saldırısı Açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah unsurlarından birinin silahlı insansız hava aracıyla hedef alındığını açıkladı. Bu açıklama, ordunun X platformunda yaptığı duyuru ile kamuoyuna yansıdı.

Tehditlere Karşı Önlem

Açıklamada, son 24 saat içinde Lübnan'ın güneyinde İsrail'e tehdit oluşturan faaliyetlere karşı önlemler alındığı belirtildi. Hedef alınan unsurların, bölgedeki İsrail ordusuna tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Motosikletli Kişinin Ölümü

Diğer yandan, Lübnan haber ajansı NNA, Mercauyun beldesine bağlı Deyr Suryan mevkiinde motosikletli bir kişinin İsrail ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak bu motosikletli şahsın kimliği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun hedef aldığını belirttiği kişi ile NNA'nın haberinde bahsedilen motosikletli şahsın aynı kişi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.