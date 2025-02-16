İsrail Ordusu Lübnan'da İki Sağlık Çalışanını Alıkoydu

İsrail Ordusu'ndan Alıkoyma Olayı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgale devam ederken, iki sağlık çalışanını alıkoyduğu bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Mercayun bölgesindeki Hula beldesinde meydana gelen olay hakkında bilgi verdi.

Bakanlık, İsrail güçlerinin Emel Hareketi'ne bağlı Er-Risale İlk Yardım Derneği çalışanlarını alıkoymasını kınadı. Hula beldesinde yaralıları tahliye eden Lübnanlı sağlık çalışanlarının, bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade edildi.

Gergin Gelişmeler Devam Ediyor

Hula beldesinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir genç kızın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı da aktarıldı. İki taraf arasındaki gerginlik, 27 Kasım 2024 tarihinde varılan ateşkes anlaşması sonrası artmaya devam ediyor.

Bu anlaşmaya göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun bölgede tam olarak yerleşmediğini öne sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı.

Ayrıca, İsrail, işgal ettiği bölgelerden çekilme süresinin uzatılmasını talep ederken, beş noktada askerlerini konuşlandıracağını duyurdu. Ancak Lübnanlı yetkililer bu duruma karşı çıktıklarını belirtti.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana, İsrail ordusunun saldırılarında toplamda 73 kişi hayatını kaybetti ve 265 kişi yaralandı.