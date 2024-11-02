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İsrail Ordusu Lübnan'da Kaçırma İddiasıyla Gündemde

İsrail ordusunun Lübnan'da denizden çıkarma yaparak bir kişiyi kaçırdığı ileri sürüldü.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:39
İsrail Ordusu Lübnan'da Kaçırma İddiasıyla Gündemde

İsrail Ordusunun Lübnan'da Kaçırma İddiası

İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyinde denizden çıkış yaparak bir kişiyi kaçırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu durum, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı bilgiye göre gelişti.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Şemal vilayetine bağlı Betrun ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, "kimlikleri belirlenemeyen askeri güçler" dün sabah saatlerinde kıyıya indiler. Bu silahlı birliklerin, Şaleyh bölgesine yöneldiği ve burada bir Lübnanlıyı kaçırarak hızla geri döndüğü iddia ediliyor.

Soruşturma Başlatıldı

Lübnan emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü bildirildi. Öte yandan, yerel medya kaynakları, denizden çıkarma yapan askeri güçlerin İsrail ordusuna ait olduğunu duyurdu. Kaçırılan kişinin ise İmad Emhez olduğu ifade ediliyor.

Yerel basında çıkan bu haberler, bölgedeki tansiyonu artırma potansiyeli taşıyor.

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