İsrail Ordusu Lübnan'da Motosiklet Hedef Aldı

İsrail Ordusundan Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Tire bölgesine düzenlediği hava saldırısında, seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı bildirildi.

Resmi Açıklama

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir hava aracının bu saldırıyı gerçekleştirdiği kaydedildi. Saldırının detayları hakkında, olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Son Gelişmeler

Son haftalarda, İsrail ordusu tarafından Lübnan içerisinde birçok motosiklet ve araca yönelik saldırılar gerçekleştirildiği, bu saldırıların çoğunun İran destekli Hizbullah mensuplarını hedef aldığı ifade ediliyor.