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İsrail Ordusu Lübnan'da Patlama Yarattı: Yarun Beldesi Hedef Alındı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Yarun beldesinde evleri hedef alarak büyük bir patlama meydana getirdi ve bölgeyi yeniden tedirgin etti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 00:52
İsrail Ordusu Lübnan'da Patlama Yarattı: Yarun Beldesi Hedef Alındı

İsrail Ordusundan Yarun Beldesine Saldırı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesinde evleri hedef alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Resmi haber ajansı NNA'ya göre, patlamanın sesi çevredeki beldelerden de duyuldu.

Yerel medya, İsrail ordusunun güneydeki Mercayun ilçesine bağlı Adise ve Rab Telatin beldelerinde çok sayıda evi ateşe verdiğini aktardı.

Önceki Olaylar

2 Şubat Pazar günü, Yarun beldesine geçmeye çalışan Lübnanlılara yönelik ateş açan İsrail ordusu, belde yakınlarında toplanan halka ise silahlı insansız hava aracıyla ses bombası atmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkese göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktaları terk etmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine 'tam olarak yerleşmediğini' öne sürerek, bu süreçte uzatma talep etti ve işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

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