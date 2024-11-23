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İsrail Ordusu, Lübnan'da Sağlık Personeline Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 4 Yaralı

Lübnan'ın Ayn Baal beldesinde İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 23:07
İsrail Ordusu, Lübnan'da Sağlık Personeline Hava Saldırısı Düzenledi: 2 Ölü, 4 Yaralı

İsrail Ordusu ve Lübnan'daki Saldırı: Sağlık Personeli Hedef Alındı

İsrail ordusunun, Lübnanın güneyindeki Sur kentine bağlı Ayn Baal beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında, 2 sağlık personeli hayatını kaybetti, 4 sağlık çalışanı ise yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), sağlık ekibini hedef aldığı belirtildi. Ayrıca, saldırıda yaralanan sağlık personellerine yardım etmeye giden sağlık ekiplerinin de hedef alındığı kaydedildi.

Öldürülen sağlık personellerinin İslam Sağlık Kurumuna bağlı olduğu ifade edilirken, sağlık personelinin hedef alınmasının "en güçlü ifadelerle" kınandığı duyuruldu. Açıklamada, İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik uluslararası yasaları ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bakanlık, uluslararası topluma, "uluslararası kanunların ihlal edilmesine karşı kararlı duruş sergilemesi" yönünde çağrıda bulundu.

İsrail'in Müdahale Süreci ve Sonuçları

İsrail ordusunun, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri süregelen çatışmaları doğrultusunda, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana, 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 3 bin 670 kişi yaşamını yitirdi; 15 bin 413 kişi ise yaralandı.

Bu süreçte, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'ta düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybetti. Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle yanıt vermekte, ancak genellikle ordu üslerinin hedef alındığı bu saldırılarda büyük hasar rapor edilmemektedir.

Yerinden Edilen Kişiler ve Göç Dalgası

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç edenlerin sayısı artıyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti, bu kişilerin 624 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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