İsrail Ordusu Lübnan'daki Ateşkesi 19 Kez İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 43'üncü gününde 19 kez ihlal ederek, can kaybını artırdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:40
İsrail Ordusu Lübnan'daki Ateşkesi 19 Kez İhlal Etti

İsrail Ordusu'nun İhlalleri Artıyor

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 43'üncü gününde 19 kez ihlal etti. Bu süre zarfında, 27 Kasım'da ilan edilen ateşkesin ardından yapılan ihlallerin toplamı 432'ye çıktı. İhlaller sonucunda 33 kişi hayatını kaybetti ve 37 kişi yaralandı.

Ateşkesin İhlali Detayları

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, bombardıman, karadan giriş, evleri havaya uçurma, ateş açma ve dron ile savaş uçağı uçurma gibi eylemleri Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur, kuzeyindeki El-Hermel bölgelerinde gerçekleştiriyor.

Bu süreçte, Nebatiye'deki Meys el-Cebel beldesinin batısına giren İsrail ordusuna ait araçlar, bölgede tarama faaliyetleri yaparken, makineli tüfeklerle de ateş açtı. Nebatiye'ye bağlı Kefr Kila, Et-Taybe, Talluse ve Rabbu Selasin beldeleri arasında çok sayıda evi havaya uçurdu.

Hedef Alınan Bölgeler

Burc el-Muluk beldesi çevresinde İsrail topçu birlikleri Mercayun Ovası'nı bombaladı. Ayrıca, Bint Cibeyl ilçe sınırlarında Ayta eş-Şaab beldesinde çok sayıda evi hedef alarak ormanlık alanda da ilerledi.

Bu olayların yanı sıra, Bint Cibeyl'de bir Merkava tipi tank, Belediye Başkanı'nın evini hedef alırken, Marun er-Ras beldesinde makineli tüfeklerle ateş açan İsrail araçlarının dış mahallelerde hareketliliği gözlemlendi.

Sivil Hedefler ve Can Kaybı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi hayatını kaybetti ve 16 binden fazla kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın ikinci maddesinde, Lübnan hükümetinin, Hizbullah veya diğer silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engellemeye yönelik taahhütte bulunması ve İsrail'in de Lübnan'a karşı herhangi bir askeri saldırıda bulunmaması gerektiği vurgulanmıştır.

Yine anlaşma uyarınca, Lüban ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülmektedir.

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