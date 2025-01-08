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İsrail Ordusu, Lübnan'daki Belediye Başkanı'nın Evinin Toprağını Hedef Aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cibeyl'de Belediye Başkanı'nın evini hedef aldı, ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:51
İsrail Ordusu, Lübnan'daki Belediye Başkanı'nın Evinin Toprağını Hedef Aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cibeyl beldesinde Belediye Başkanı'nın evini hedef aldı. Bu olay, Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına yönelik devam eden ihlallerin bir parçası olarak kaydedildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait araçların beldenin dış mahallelerinde hareketlilik gösterdiğini ve Marun er-Ras bölgesinde makineli tüfeklerle ateş açtığını bildirdi. Hedef alınan evden yükselen dumanlar, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

27 Kasım 2024'te saat 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in güneyde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması planlanıyordu. Ancak İsrail ordusu, bu anlaşmayı ihlal ederek en az 400 kez saldırı düzenledi ve evler yıkarak ateşkes sürecini tehlikeye attı.

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