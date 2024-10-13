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İsrail Ordusu, Lübnan'daki BM Barış Gücü Tesislerine Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'daki BM Barış Gücü tesislerine baskın yaptı, tesiste 15 UNIFIL askeri çeşitli sağlık sorunları yaşadı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:02
İsrail Ordusu, Lübnan'daki BM Barış Gücü Tesislerine Saldırı Düzenledi

İsrail Ordusu, Lübnan'daki BM Barış Gücü Tesislerine Saldırı Düzenledi

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü tesislerine yönelik bir baskın düzenleyerek, tesisin giriş kapısını tanklar yardımıyla tahrip etti.

İsrail Askerlerinin Tesislere Girişi

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde, Ramya kasabasında Mavi Hat'tan Lübnan'a geçen üç grup İsrail askerinin tespit edildiği belirtildi. İki Merkava tankının ana kapıyı kırarak tesise girdiği ve İsrail askerlerinin UNIFIL güçlerinden bölgedeki ışıklandırmayı kapatmalarını istediği ifade edildi. Yaklaşık 45 dakika sonra İsrail askerlerinin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

UNIFIL Güçlerinde Tıbbi Müdahale Gereksinimi

Dumandan etkilenen UNIFIL askerleri, ciddi cilt sorunları yaşadı. Açıklamaya göre, UNIFIL askerleri kuzeydeki 100 metrelik mesafeden gelen yoğun silah seslerini duydu. Bu durum, bölgedeki yoğun duman yayılımına yol açtı ve maske takmalarına rağmen 15 barış gücü askerinin cilt tahrişi ve mide sorunları yaşadığı bildirildi. Bu askerler için gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı.

Geçmişteki Olaylar ve Kınamalar

UNIFIL, 10 Ekim’de, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte, 11 Ekim’de de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin girişine top mermisi ile saldırdı. Bu saldırılarda iki asker daha yaralanmıştı. Birçok ülke, İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Netanyahu’nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çıkarılması gerektiğini belirtti. Yayınladığı bir video mesajda, UNIFIL güçlerinin "Hizbullah kalelerinden ve çatışma alanlarından" çekilmesini ve bu güçlerin Hizbullah'ın "rehinesi" durumuna düştüğünü savundu.

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