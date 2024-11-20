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İsrail Ordusu Lübnan'daki Çatışmalarda Bir Askerini Kaybetti

İsrail, Lübnan'daki çatışmalarda bir çavuşunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 23:14
İsrail Ordusu Lübnan'daki Çatışmalarda Bir Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'da devam eden çatışmalar sonucunda bir askerinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda çavuş rütbesindeki yedek askerin, bugün erken saatlerde meydana gelen olayda hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail makamları, çatışmalar sırasında kaybedilen asker sayısına dair bilgi paylaşmamaktadir.

Başarılı operasyonlara devam eden İsrail ordusu, 30 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

This development highlights the ongoing tension in the region and raises concerns about the potential for further escalation.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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