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İsrail Ordusu, Lübnan'daki Filistinli Mülteci Kampını Bombaladı: 2 Ölü, 22 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentindeki mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 2 kişiyi öldürdü, 22 kişiyi yaraladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:10
İsrail Ordusu, Lübnan'daki Filistinli Mülteci Kampını Bombaladı: 2 Ölü, 22 Yaralı

İsrail Ordusu, Lübnan'daki Mülteci Kampına Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Er-Reşidiye Mülteci Kampına düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar arasında 1 çocuğun da bulunduğu bildirildi.

3 Hava Saldırısıyla 'Katliam'

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen 3 hava saldırısında mülteci kampının avlusu ile yardımseverlere ait bir kütüphane hedef alındı. İlk belirlemelere göre, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı.

Ölü Sayısında Artış Endişesi

Saldırının ardından olay yerinden ceset parçalarının çıkarıldığı, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İlkyardım ve sağlık ekipleri, kamptaki vatandaşların yaralıları taşımak için seferber oldu.

Bu gelişme, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde yaşandı ve yerel halk üzerinde büyük bir etki yarattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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