İsrail Ordusu Lübnan'daki Hizbullah Mevzilerini Hedef Aldı

İsrail Hava Kuvvetlerinden Lübnan'daki Hedeflere Operasyon

İsrail medyasına göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah yönetimindeki hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdi. KAN adlı resmi televizyonun haberine göre, saldırılar, Lübnan'ın güney sınırına yakın bölgelerdeki Hizbullah mevzilerini kapsamaktadır.

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Hava saldırısının detayları hakkında henüz bir bilgi verilmezken, İsrail ordusu'ndan da resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, Lübnan tarafının konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi.