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İsrail Ordusu Lübnan'daki Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde cami de dahil olmak üzere çok sayıda binayı hedef aldı. Can kaybı ve yerinden edilme sayısı alarm veriyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:24
İsrail Ordusu Lübnan'daki Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, şiddetli hava operasyonları kapsamında Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kenti ve çevresindeki birçok yapıyı patlayıcılarla hedef alarak havaya uçurdu.

Sur Kentine Yoğun Saldırılar

Ülkenin resmi haber ajansı NNA’nın verdiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Sur kentinin er-Raml Mahallesi'ndeki binaların yanı sıra İmam Hüseyin Camisi'nin yakınındaki yapıları bombaladı. Bunun yanı sıra, Cuveyye, Kafra ve Yatir beldeleri de saldırılardan etkilendi.

Can Kaybı ve Yaralı Sayıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan gelen verilere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 2 bin 865 kişinin hayatını kaybettiği, 13 bin 47 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ölenlerin arasında 104 çocuk ve 194 kadın da bulunuyor.

Daha Önceki Saldırılar

Lübnan'da Hizbullah ile başlayan çatışmalar 8 Ekim 2023’ten beri devam ediyor. İsrail, önceki günlerde Beyrut’a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldüğünü öne sürdü. Hizbullah ise karşı saldırılar düzenleyerek roket ve füzelerle misillemede bulundu, ancak bu saldırılarda büyük zarar bildirilmedi.

Yerinden Edilen İnsanlar

İsrail bombardımanlarının sonucunda ülke genelinde 100 binden fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilen 518 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini bildirdi. Bu durum, Lübnan’ın güney bölgesinden başkent Beyrut ve kuzeye yönelik büyük bir göç dalgası sürmektedir.

Sonuç

İsrail'in Lübnan'daki şiddetli saldırıları, büyük can kaybı ve insani krizlere neden olmuştur. Gözlemlenen bu durumun bölgesel dinamikler üzerindeki etkisi gelecekte daha fazla endişe yaratması bekleniyor.

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