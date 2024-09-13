İsrail Ordusu: Lübnan'dan 3 Roket Saldırısı Gerçekleşti

İsrail Ordusu'ndan Önemli Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'in Yukarı Celile bölgesine doğru 3 roketin fırlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, can kaybının olmadığını ve duruma ilişkin detayların verildiği belirtildi.

Detaylar ve İnsansız Hava Aracı

Ordunun açıklamasına göre, Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının (İHA) geçiş yaptığı kaydedildi. İHA'nın düştüğü bilgisi ile birlikte, herhangi bir kayıp bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, Lübnan sınırına yakın olan Misgav Am bölgesinde, iki fırlatılan roketin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Diğer Roket ve Yararlar

Snir bölgesine düşen bir roketin ise boş bir alana düştüğü aktarıldı. Her iki olayda da yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması, açıkça memnuniyetle karşılandı. İsrail ordusu, bu tür olaylara karşı dikkatini artırmaya devam edeceğini duyurdu.