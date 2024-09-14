İsrail Ordusu: Lübnan'dan 55 Roket Atıldı

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine yaklaşık 55 roket atıldığını duyurdu ve bu olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Roket Alarmı ve İmha İşlemleri

Ordunun sosyal medya platformu üzerindeki açıklamasında, 08:59 – 09:01 saatleri arasında Lübnan topraklarından 35 roketin atıldığının tespit edildiği belirtilmiştir. Bu roketlerden bazılarının imha edildiği, çoğunun ise boş alanlara düştüğü ve herhangi bir hasara yol açmadığı vurgulandı.

Safed Şehrine Yapılan Saldırı

Maariv gazetesindeki habere göre, Hizbullah’ın, bu sabah kısa bir süre içinde Safed şehrine ve şehrin güneyindeki Akbera köyüne yaklaşık 20 roket attığı ifade edildi. Ayrıca, dün gece de Lübnan'dan 5 roketin fırlatıldığı belirtildi.

Yangınlar ve Bombalama Operasyonları

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yukarı Celile bölgesinde düşen roketler sonucu bazı açık alanlarda yangınlar oluştu. Bunun yanı sıra, ordudan yapılan bir başka açıklamayla, bu sabah Lübnan'ın güneyinde bulunan bir roket fırlatma rampasının insansız hava aracıyla hedef alındığı ve Kefr Rumman bölgesindeki bir askeri binanın bombalandığı kaydedildi.