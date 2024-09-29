İsrail Ordusu, Lübnan'dan Atılan Füzeyi Engelledi

İsrail Ordusu'ndan Önemli Açıklama

İsrail'in kuzey sahil kenti Hayfa ve çevresinde, güvenlik güçleri tarafından saldırı alarmı verildi. Yapılan açıklamalara göre, Lübnan topraklarından atılan bir füze, İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından başarılı bir şekilde önlendi.

Saldırı Alarmı Yaygınlaştı

Hayfa ve çevresindeki geniş bir alanda yaklaşık bir milyon kişi yaşıyor. Füzeye yönelik saldırı alarmı verilmesiyle birlikte, bölge sakinleri arasında endişe hakim oldu.

Bölgedeki Askeri Faaliyetler

Hayfa çevresinde, İsrail savaş uçaklarının sesleri duyulurken, askeri hareketliliğin de devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili daha fazla detayın gün içinde açıklanması bekleniyor.