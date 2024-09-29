DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.250.886,91 -0,38%

İsrail Ordusu, Lübnan'dan Atılan Füzeyi Engelledi

Hayfa bölgesinde saldırı alarmı verilerek füze saldırısı önlendi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 23:31
İsrail Ordusu, Lübnan'dan Atılan Füzeyi Engelledi

İsrail Ordusu'ndan Önemli Açıklama

İsrail'in kuzey sahil kenti Hayfa ve çevresinde, güvenlik güçleri tarafından saldırı alarmı verildi. Yapılan açıklamalara göre, Lübnan topraklarından atılan bir füze, İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından başarılı bir şekilde önlendi.

Saldırı Alarmı Yaygınlaştı

Hayfa ve çevresindeki geniş bir alanda yaklaşık bir milyon kişi yaşıyor. Füzeye yönelik saldırı alarmı verilmesiyle birlikte, bölge sakinleri arasında endişe hakim oldu.

Bölgedeki Askeri Faaliyetler

Hayfa çevresinde, İsrail savaş uçaklarının sesleri duyulurken, askeri hareketliliğin de devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili daha fazla detayın gün içinde açıklanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da Kayık Alabora Oldu: 1 Balıkçı Kayboldu
3
İsrail Ordusu, Lübnan'dan Atılan Füzeyi Engelledi
4
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Marzabotto Katliamı İçin Özür
5
Ordu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon ve İstihdam Vurgusu

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem