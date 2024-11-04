İsrail Ordusu, Lübnan'dan Fırlatılan İHA'ları Engelledi

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru fırlatılan dört insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Ordunun resmi X hesabında yapılan açıklamaya göre, Golan Tepeleri'nde sirenlerin çalmasıyla birlikte, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından burada hedef alınan iki saldırı başarıyla engellenmiştir.

Şüpheli Hava Hedefleri İmha Edildi

Lübnan'dan gönderilen ve İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine ulaşan şüpheli hava hedefinin de imha edildiği kaydedildi. Ayrıca, başka bir hava hedefinin de İsrail hava sahasına girmeden bertaraf edildiği belirtildi.

Hizbullah'ın Açıklamaları

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan bir yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki bir hava gözetim birimi ile Filistinliler tarafından gasbedilen topraklar üzerine inşa edilen dört yerleşim biriminin füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

Kontrollü Çatışmaların Devamı

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam etmektedir. Ayrıca, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri başta olmak üzere Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlenmişti. 30 Eylül'de ise Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ama yoğun kara saldırılarına başlanıldığı duyurulmuştu.