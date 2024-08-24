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İsrail Ordusu, Lübnan'dan Gelen Füzeleri Açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan füzelerin Batı Celile'ye düştüğünü ve can kaybı olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:58
İsrail Ordusu, Lübnan'dan Gelen Füzeleri Açıkladı

İsrail Ordusu, Lübnan'dan Fırlatılan Füzeler Hakkında Açıklama Yaptı

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'dan atılan füzelerin, ülkenin kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde bir askeri tesisi vurduğunu açıkladı. İsrail ordu radyosu, bu olayın detaylarına dair bilgi verdi.

Olayın Ayrıntıları

İsrail ordusuna ait radyodan yapılan açıklamada, kuzeydeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesinde füzelerin patladığı belirtildi. Ayrıca, bu münasebetle can kaybı ve önemli herhangi bir maddi hasar yaşanmadığı ifade edildi.

Kiryat Shemona'daki Durum

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN, Lübnan'dan fırlatılan bir füzenin sınırın yakınındaki Kiryat Shemona kenti yakınlarında açık bir alana düştüğünü bildirdi.

Hizbullah'dan Açıklama

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, kendi tarafından yapılan açıklamada Harmon bölgesinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir mevziyi doğrudan hedef aldıklarını duyurdu.

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