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İsrail Ordusu Lübnan ile Ateşkesi 25. Gününde İhlal Etti

İsrail ordusu, 27 Kasım'dan itibaren Lübnan ile yapılan ateşkesi 25 günde 9 kez ihlal etti. Saldırılarda 31 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:03
İsrail Ordusu Lübnan ile Ateşkesi 25. Gününde İhlal Etti

25. Gününde İhlaller Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 25. gününde 9 kez ihlal etti. Ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana ihlal sayısı 284'e yükselirken, bu saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Bölgedeki Saldırılar ve Etkileri

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu; obüs bombardımanı, askeri araçların bölgeye girişi, tarım alanlarına zarar verme, evlerin havaya uçurulması, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının uçuşu gibi ihlalleri Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ile Mercayun ve Bint Cubeyl de gerçekleştirdi.

Özellikle Nakura bölgesinde evlerin havaya uçurulması dikkat çekerken, İsrail ordusu Lübnan ordusunun askeri noktasının yerine barikat kurdu. Bint Cubeyl beldesi üzerinde de İsrail savaş uçakları alçak uçuş gerçekleştirdi.

Hanin beldesi ise, İsrail ordusuna ait obüslerin 5 kez hedef almasıyla büyük zarar gördü; burada bazı evler havaya uçuruldu. Ayrıca, Mercayun’da İsrail'e ait insansız hava araçları alçak irtifada uçtu.

İsrail ordusunun yaklaşık 20 askeri araç ve buldozerle Deyr Mimas beldesinin girişinde konuşlanması, bölgede gerginlik yarattı; buldozerler burada 3 araca zarar verdi.

İnsan Kaybı ve Sağlık Durumu

Lübnan Sağlık Bakanlığına göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana en az 4 bin 61 kişi hayatını kaybederken, bunların 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olarak kaydedildi. Aynı zamanda 16 bin 661 kişi yaralandı.

Ateşkes Anlaşması ve Maddeleri

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saat ile 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde; "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadesi yer alıyordu.

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