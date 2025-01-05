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İsrail Ordusu, Lübnan İle Ateşkesi 40 Günde 392 Kez İhlal Etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 40 günde 392 kez ihlal etti. Bu ihlallerde 33 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 23:30
İsrail Ordusu, Lübnan İle Ateşkesi 40 Günde 392 Kez İhlal Etti

İsrail'in Ateşkes İhlalleri ve Sonuçları

İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım'da varılan ateşkese yönelik yaptığı ihlalleri sürdürüyor. 40 günde toplam 392 ihlal gerçekleştirilirken, bu saldırılarda 33 kişi yaşamını yitirdi ve 37 kişi yaralandı.

İhlallerin Detayları

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ateşkesin 40'ıncı gününde Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye bölgelerinde ihlallerini gerçekleştirdi. Sur kentinin Ed-Dıhayra beldesinde İsrail ordusuna ait buldozerlerin kazı yaptığı gözlemlendi. Ayrıca, Dıhayra ve Tayr Haraf beldeleri hedef alındı.

Sur ve çevresinde yapılan gözlemlerde bir dronun alçak irtifada uçtuğu dikkat çekti. Ayrıca Aytarun beldesi yakınlarında, Şihhin, El-Cebin ve Tayr Harfa beldeleri arasında ve Nakura beldesinin Hamul bölgesinde birçok ev havaya uçuruldu ve buldozerlerle yıkıldı.

İnsani Kriz ve Sağlık Verileri

Nebatiye kentine bağlı Et-Taybe beldesinde de çok sayıda ev ateşe verilerek havaya uçuruldu. İsrail ordusu bu beldede orta ve ağır kalibreli silahlarla ateş açarak patlama sesleri duyulmasına neden oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi hayatını kaybetti ve 16 binden fazla kişi yaralandı.

Ateşkes Anlaşması ve Fırsatlar

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek" ifadesi yer alıyor. Ayrıca, İsrail'in de Lübnan’a yönelik askeri saldırılarda bulunmaması gerektiği vurgulandı.

Bu anlaşma uyarınca, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Ancak, İsrail'in ateşkese yönelik ihlalleri devam ederken, Lübnan'ın güneyinde yalnızca iki beldeden çekildiği bildirilmektedir.

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