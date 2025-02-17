İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde İşgalini Devam Ettirecek

İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde İşgaline Devam Edecek

İsrail ordusunun çekilmesi için tanınan sürenin yarın sona erecek olmasına rağmen, Lübnan'ın güneyindeki 5 stratejik noktada kalmaya devam edeceği bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ABD yönetiminin bu durumu onayladığı ifade edildi.

Stratejik Noktalar ve İletişimler

İsrail’in işgalde kalacağı alanların, yerleşim bölgeleri dışında ve Lübnan ile İsrail arasındaki sınıra yakın noktalarda bulunduğu kaydedildi. Ancak, yarın itibarıyla İsrail ordusunun işgali altında tuttuğu tüm yerleşim bölgelerinden çekileceği belirtiliyor.

Hangi Noktalar İşgal Altında?

Lübnan basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun stratejik öneme sahip Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Telle Uveyda, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbuna Tepesi olmak üzere 5 noktada işgalini sürdüreceği bilgisi yer aldı.

Uzantılar ve Geçmişteki Çekilmeler

İsrail, daha önce Lübnan ile arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkese uyarak, işgal ettiği noktalardan 60 gün içinde çekilmesi gerektiğini kabul etmişti. Fakat, Lübnan ordusunun güneyde "tam olarak yerleşmediğini" öne sürerek, çekilme süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Sonuçlar ve Kaybılar

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkese varılmasının ardından, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 79 kişi hayatını kaybetti ve 267 kişi yaralandı. Çekilen noktalarda ise konutlar ve tarım arazileri dahil büyük çapta yıkım meydana geldi.