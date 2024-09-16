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İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyinde Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 17:02
İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyinde Saldırı Düzenledi

İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Lübnan'daki Saldırının Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Hula beldesini hedef alarak bombaladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezi, saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve iki kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Açıklamaları

İsrail ordusu, Hula beldesi dışında, Vadi Hasan ve Şeyheyn bölgelerine yönelik de topçu saldırıları gerçekleştirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan çok sayıda roketin hedef alınarak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Uyarı sirenleri, roketlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine devreye girdi.

Hizbullah'ın Yaptığı Açıklamalar

Öte yandan, Hizbullah'ın yapılan açıklamalarda, Lübnan sınırındaki Metulla beldesinin roket atışlarıyla, Berket Rişa'daki askeri bölgeye ise topçu atışlarıyla vurulduğunu aktardı.

Devam Eden Çatışmalar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ardından, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sürmektedir.

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