İsrail Ordusu, Lübnan’ın Güneyindeki 10 Köy İçin Yaklaşmama Uyarısı Yaptı

İsrail Askeri Yetkililerinden Uyarı

İsrail ordusu, ateşkesin ikinci gününde Lübnan halkına, güneydeki 10 belde ve köye yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Belirtilen Bölgeler

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki belirli köylere yönelik uyarıda bulundu. Adraee, şu köylere yaklaşılmaması gerektiğini ifade etti:

Şeba

el-Habariye

Mercaiyun

Ernun

Yahmer

el-Kantara

Şakra

Beraşit

Yatir

el-Mansuri

Bölgedeki Durum

Adraee, Lübnan halkına seslenerek, “Bir sonraki duyuruya kadar bu hattın güneyinden evlerinize dönmeniz yasaktır. Bu hattın güneyine doğru hareket eden herkes kendisini tehlikeye atar.” ifadelerini kullandı.

Lübnan’a yönelik saldırıların artması sonucu, özellikle güney bölgelerinden 1,9 milyon kişi yerlerinden edilmiş durumdadır. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023’ten 27 Kasım 2023’e kadar sürdürülen saldırılarda, 960’ı kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 823 kişi hayatını kaybetmiş, 15 bin 859 kişi yaralanmıştır.

Ateşkes Anlaşması

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.