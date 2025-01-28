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İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyindeki İşgalini Sürdürüyor: 26 Ölü ve 160 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgali devam ediyor; 26 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:35
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyindeki İşgalini Sürdürüyor: 26 Ölü ve 160 Yaralı

İsrail Ordusu, Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Lübnan'da Saldırılara Devam Ediyor

Ateşkes anlaşması uyarınca belirlenen sürenin sona ermesinin ardından, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürüyor. Bölge halkının geri dönme arzusu, karşılaştıkları saldırılarla daha da zor hale geliyor. 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes, İsrail'in 60 gün içinde çekilmesini öngörüyordu.

İsrail'in Çekilme Sürecini Uzatma Kararı

İsrail, Hizbullah tehdidiyle mücadele bahanesiyle Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam etti ve çekilme sürecini tamamlayamayacağını duyurdu. 26 Ocak'ta, İsrail ordusu tarafından yapılan bombardımanlarda, 22 Lübnanlı hayatını kaybetti ve 124 kişi yaralandı. İkinci gün devam eden saldırılarda ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı ise 160'a yükseldi.

Uluslararası Tepkiler ve Çözüm Arayışları

Lübnanlı yetkililer, İsrail'in çekilmemesi üzerine uluslararası topluma çağrıda bulundu. ABD'den gelen açıklamada, ateşkes anlaşmasının 18 Şubat 2025'e kadar geçerli olacağı belirtilerek, Lübnan'a 117 milyon dolar yardımda bulunulacağı bildirildi.

Ateşkes Anlaşmasının İhlalleri Devam Ediyor

Beyaz Saray'dan gelen açıklamalarda, 7 Ekim 2023'ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelerin başlayacağı ifade edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda iki kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 26 kişinin yaralandığını açıkladı.

Son olarak, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki anlaşmayı 16 kez ihlal ettiği tespit edildi. Sık sık meydana gelen patlamalar ve yangınlar, bölgedeki gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramıyor.

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