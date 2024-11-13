İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyine Kara Saldırılarında İkinci Aşamaya Geçti

İsrail, Lübnan'daki Operasyonları Genişletiyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği kara saldırılarında ikinci aşamaya geçti. Maariv gazetesinde yer alan bilgilere göre, "36. Tümen, Hizbullah'ın ikinci savunma hattına doğru manevra yapmaya başladı." ifadesine yer verildi.

İkinci Aşamanın Hedefleri

Bu saldırının amacının bölgedeki Hizbullah oluşumlarını ortadan kaldırmak ve Lübnan'da çözüm odaklı siyasi müzakerelere baskı uygulamak olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun kara saldırısının yanı sıra, Lübnan'ın derinliklerinde de operasyon gerçekleştirdiği ve başkent Beyrut ile Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait mühimmat depolarını hedef aldığı iddia edildi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "36. Tümen, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeni hedeflerine karşı kara operasyonlarına devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, açıklamada Lübnan'dan İsrail'e fırlatılmaya hazır çok sayıda füze rampasının vurulduğu belirtildi.

Zırhlı bir tümen olan 36. Tümen, İsrail ordusunun en büyük askeri oluşumu olarak kabul edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.