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İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Saldırdı: 5 Beldede Evler Hedef Alındı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 5 beldede düzenlediği saldırılarda 75 kişi yaşamını yitirdi, altyapıya büyük zarar verildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 02:03
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 02:03
İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Saldırdı: 5 Beldede Evler Hedef Alındı

İsrail Ordusu'ndan Lübnan'a Büyük Saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği beş beldeye yönelik sert saldırılar gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, düşman güçlerin hedef aldığı beldeler Blida, Merkebe, Tallusa, Yarun ve Aytarun olarak belirlendi.

Evlerden Gelen Korkunç Haberler

Saldırılarda, Blida'daki evler bombalı saldırılara maruz kalırken, Merkebe ve Tallusa beldelerinde evlerin ateşe verildiği bildirildi. Ayrıca, Yarun ve Aytarun bölgelerinde çok sayıda ev ve altyapının hedef alındığı kaydedildi.

İhlal Sayısı Artıyor

Bu saldırılar, Lübnan ve İsrail arasında daha önce varılan anlaşmaların beş kez daha ihlal edildiğini gösteriyor. Resmi verilere göre, toplam ihlal sayısı 914'e ulaştı. Taraflar arasında yapılan ateşkes, 27 Kasım 2024 tarihinde sağlanmıştı. Bu anlaşma kapsamında, İsrail ordusunun 60 gün içinde bölgeden çekilmesi gerekiyordu; ancak İsrail, Lübnan ordusunun tam olarak yerleşmediğini öne sürerek çekilme süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Ateşkesin Ardından Yaşanan Kayıplar

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, ateşkesin sağlanmasının ardından yaşanan İsrail saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi ise yaralandı. Saldırılarda ayrıca, çekilinen bölgelerde konutlar ve tarım arazileri gibi birçok noktada büyük çapta yıkım meydana geldi.

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