İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Güney ve Nebatiye illerine yönelik saldırılar düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl beldesindeki Ed-Dura bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Buna ek olarak, İsrail ordusu, Güney iline bağlı Sur ilçesindeki Mecdel Zun beldesine topçu saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda iki ev ve bir aracın hasar gördüğü bildirildi. Ayrıca, Rımeyş beldesinde ormanlık bir alana yönelik top atışları yapıldığına dair bilgiler mevcut.

İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güney sınırındaki Sur ilçesi ve çevresinde alçak uçuşlar gerçekleştirdiği de kaydedildi. Öte yandan, Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait geriye kalan patlamamış mühimmatların bugün ülkenin güneyindeki Sur ve Nebatiye'de belirlenen alanlarda infilak ettirileceği bilgisi verildi.

Hatırlanacağı üzere, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Ancak, bu ateşkesin ardından İsrail ordusunun çok sayıda ihlalde bulunması dikkat çekti. Taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasındaki aşamalı çekilme maddeleri nedeniyle İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki karadan işgali hâlâ devam ediyor.