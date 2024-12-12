İsrail Ordusu Lübnan'ın Hıyam Bölgesinden Çekildi

İsrail Ordusundan Hıyam'daki Çekilme Açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hıyam bölgesindeki varlığını sona erdirdiğini duyurdu. Ordu, 7. Tugay'ın 11 Aralık itibarıyla bu bölgede görevini tamamladığını belirtti.

Açıklamada, ateşkes anlaşması gereği, ABD koordinasyonunda Lüban ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerinin bölgeye konuşlandığı ifade edildi. Nitekim Lübnan'daki resmi haber ajansı NNA, İsrail'in çekilmesinin ardından Hıyam beldesi çevresindeki 5 noktada Lübnan ordusu birliklerinin konuşlandığını bildirdi.

Ateşkes Anlaşması ve Yeni Gelişmeler

Lübnan ordusu, 27 Kasım'da ilan edilen ateşkesin ardından, ilk kez İsrail ordusunun çekildiği bir bölgeye yerleşmiş oldu. Ordu, halka bölgeye yaklaşmamaları ve ordunun talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

İsrail ordusu ise, Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerde hâlâ konuşlanmaya devam ettiğini vurgulayarak, ateşkes anlaşması çerçevesinde faaliyet gösterdiğini savundu.